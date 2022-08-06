Тоттенхэм - Фулхэм 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
03 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Марку Силва
История личных встреч
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 1
|19.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 1
|05.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|17.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 1
|01.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 3
|13.05.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|86,7
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|60,0
|6
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|53,3
|7
|Лидс Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|53,3
|8
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|53,3
|9
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|46,7
|10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|46,7
|11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|40,0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|40,0
|13
|Кристал Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|33,3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|26,7
|15
|Ноттингем Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|26,7
|16
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|26,7
|17
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|20,0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|20,0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|20,0
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
|6,7