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Тоттенхэм - Фулхэм 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
03 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Фулхэм
      Лондон
      Главные тренеры
      ИталияАнтонио Конте
      ПортугалияМарку Силва
      История личных встреч
      04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
      13.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
      20.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
      18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
      19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
      19.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
      05.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 14 Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
      17.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Фулхэм
      01.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 15 Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
      13.05.2012 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Фулхэм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити541019-51386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур532010-41173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед53025-7960,0
      6 Ливерпуль522115-6853,3
      7 Лидс Юнайтед52218-5853,3
      8 Фулхэм52218-7853,3
      9 Саутгемптон52127-9746,7
      10 Челси52126-8746,7
      11 Брентфорд513110-7640,0
      12 Ньюкасл Юнайтед51317-6640,0
      13 Кристал Пэлас51227-9533,3
      14 Вест Хэм Юнайтед51132-6426,7
      15 Ноттингем Форест51132-11426,7
      16 Борнмут51132-16426,7
      17 Эвертон50324-6320,0
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон50322-4320,0
      19
      Зона вылета
      		Астон Вилла51044-9320,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити50146-1116,7

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