Мальорка - Жирона 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
03 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Анхель Мичел
История личных встреч
|30.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|1 : 0
|14.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|0 : 1
|18.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|1 : 0
|18.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|1 : 0
|21.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 39
|1 : 0
|19.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 18
|1 : 1
|31.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|0 : 1
|10.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|58,3
|7
|Атлетико М
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|8
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|9
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|66,7
|10
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|44,4
|11
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|12
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|13
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|33,3
|14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11,1
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|0,0