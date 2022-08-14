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Мальорка - Жирона 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
03 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Мальорка
Жирона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Жирона
      Жирона
      Главные тренеры
      МексикаХавьер Агирре
      ИспанияАнхель Мичел
      История личных встреч
      30.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Мальорка1 : 0Жирона
      14.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Жирона0 : 1Мальорка
      18.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 26 Жирона1 : 0Мальорка
      18.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Мальорка1 : 0Жирона
      21.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Жирона1 : 0Мальорка
      19.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 18 Мальорка1 : 1Жирона
      31.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Мальорка0 : 1Жирона
      10.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Жирона0 : 0Мальорка
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33009-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона32108-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал32105-0777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Сельта42117-6758,3
      7 Атлетико М32014-2666,7
      8 Осасуна32014-2666,7
      9 Реал Сосьедад32013-4666,7
      10 Мальорка31113-2444,4
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Райо Вальекано31112-2444,4
      13 Валенсия31021-2333,3
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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