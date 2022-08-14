Реал Мадрид - Бетис 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
03 Сентября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|20.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|19.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 5
|20.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|58,3
|7
|Атлетико М
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|8
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|9
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|66,7
|10
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|44,4
|11
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|12
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|13
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|33,3
|14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11,1
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|0,0