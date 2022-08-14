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Реал Сосьедад - Атлетико 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
03 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Реал Сосьедад
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияИманол Альгуасиль
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      22.05.2022 Испания - Примера Тур 38 Реал Сосьедад1 : 2Атлетико М
      19.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 2Реал Сосьедад
      12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
      22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
      14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
      27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
      19.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад3 : 0Атлетико М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33009-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона32108-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал32105-0777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Сельта42117-6758,3
      7 Атлетико М32014-2666,7
      8 Осасуна32014-2666,7
      9 Реал Сосьедад32013-4666,7
      10 Мальорка31113-2444,4
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Райо Вальекано31112-2444,4
      13 Валенсия31021-2333,3
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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