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Севилья - Барселона 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
03 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Севилья
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      Испания Хулен Лопетеги
      Испания Хавьер Эрнандес
      История личных встреч
      03.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Барселона1 : 0Севилья
      21.12.2021 Испания - Примера Тур 4 Севилья1 : 1Барселона
      03.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0 ДВСевилья
      27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Севилья0 : 2Барселона
      10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Барселона
      04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Севилья
      19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Севилья0 : 0Барселона
      06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 0Севилья
      23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 4Барселона
      30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Барселона6 : 1Севилья
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33009-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона32108-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал32105-0777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Сельта42117-6758,3
      7 Атлетико М32014-2666,7
      8 Осасуна32014-2666,7
      9 Реал Сосьедад32013-4666,7
      10 Мальорка31113-2444,4
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Райо Вальекано31112-2444,4
      13 Валенсия31021-2333,3
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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