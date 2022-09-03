18:30 ()
Свернуть список

Осер - Марсель 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
03 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Осер
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 2Марсель
      13.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 37 Марсель3 : 0Осер
      14.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 2 Осер2 : 2Марсель
      01.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель1 : 1Осер
      19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
      11.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 17 Осер1 : 1Марсель
      30.04.2010 Франция - Лига 1 Тур 35 Осер0 : 0Марсель
      23.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 19 Марсель0 : 2Осер
      10.01.2009 Франция - Лига 1 Тур 20 Осер0 : 2Марсель
      17.08.2008 Франция - Лига 1 Тур 2 Марсель4 : 0Осер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ541021-41386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс541014-61386,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель541011-31386,7
      4
      Лига Европы
      		Лион43109-41083,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер52127-9746,7
      10 Нант51316-5640,0
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже50236-12213,3
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close