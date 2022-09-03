Осер - Марсель 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
03 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Игор Тудор
История личных встреч
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|19.01.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|11.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|30.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 0
|23.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 2
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 2
|17.08.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|21-4
|13
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|86,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|86,7
| 4
Лига Европы
|Лион
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|83,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|60,0
|6
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|46,7
|7
|Лорьян
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|58,3
|8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|46,7
|9
|Осер
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|46,7
|10
|Нант
|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|40,0
|11
|Труа
|5
|2
|0
|3
|10-13
|6
|40,0
|12
|Клермон
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|40,0
|13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|33,3
|14
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|33,3
|15
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|33,3
|16
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|33,3
| 17
Зона вылета
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|20,0
| 19
Зона вылета
|Анже
|5
|0
|2
|3
|6-12
|2
|13,3
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
|6,7