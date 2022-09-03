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Лион - Анже 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
03 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Лион
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Анже, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияЖеральд Батикл
      История личных встреч
      03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Лион3 : 2Анже
      15.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Анже3 : 0Лион
      11.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Лион3 : 0Анже
      22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже0 : 1Лион
      16.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион6 : 0Анже
      19.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Лион2 : 1Анже
      27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже1 : 2Лион
      14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Анже
      01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Анже3 : 3Лион
      28.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Анже1 : 2Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ541021-41386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс541014-61386,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель541011-31386,7
      4
      Лига Европы
      		Лион43109-41083,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер52127-9746,7
      10 Нант51316-5640,0
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже50236-12213,3
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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