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Нант - ПСЖ 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
03 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
Нант
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - ПСЖ, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      Франция Антуан Комбуаре
      Франция Кристоф Галтье
      История личных встреч
      31.07.2022 Суперкубок Франции Финал ПСЖ4 : 0Нант
      19.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант3 : 1ПСЖ
      20.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ3 : 1Нант
      14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ1 : 2Нант
      31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант0 : 3ПСЖ
      04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Нант1 : 2ПСЖ
      04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ2 : 0Нант
      17.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант3 : 2ПСЖ
      03.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ3 : 0Нант
      22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ1 : 0Нант
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ541021-41386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс541014-61386,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель541011-31386,7
      4
      Лига Европы
      		Лион43109-41083,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер52127-9746,7
      10 Нант51316-5640,0
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже50236-12213,3
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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