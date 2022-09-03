18:34 ()
Свернуть список

Лацио - Наполи 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
03 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
Лацио
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лацио
      Рим
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      ИталияМаурицио Сарри
      ИталияЛучано Спаллетти
      История личных встреч
      27.02.2022 Италия - Серия А Тур 27 Лацио1 : 2Наполи
      28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Наполи4 : 0Лацио
      22.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Наполи5 : 2Лацио
      20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Лацио2 : 0Наполи
      01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Наполи3 : 1Лацио
      21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
      11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 0Наполи
      20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 1Лацио
      18.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 2Наполи
      10.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Наполи4 : 1Лацио
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М43019-5975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Наполи422010-3866,7
      5
      Лига Европы
      		Ювентус42206-1866,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан42207-3866,7
      7 Лацио42206-3866,7
      8 Торино42115-5758,3
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Салернитана41215-2541,7
      11 Фиорентина41213-3541,7
      12 Сассуоло41213-5541,7
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Болонья40223-6216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория40221-7216,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close