Милан - Интер 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|66,7
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|66,7
|7
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|66,7
|8
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|10
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|41,7
|11
|Фиорентина
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|41,7
|12
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|33,3
|14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|25,0
|15
|Болонья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|16,7
|16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|0,0