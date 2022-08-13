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Милан - Интер 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Милан
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ИталияСимоне Индзаги
      История личных встреч
      19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
      01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
      05.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Интер М1 : 2Милан
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Милан1 : 1Интер М
      21.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Милан0 : 3Интер М
      26.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Милан
      17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Интер М1 : 2Милан
      09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Интер М4 : 2Милан
      21.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Милан0 : 2Интер М
      17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Милан2 : 3Интер М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М43019-5975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Наполи422010-3866,7
      5
      Лига Европы
      		Ювентус42206-1866,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан42207-3866,7
      7 Лацио42206-3866,7
      8 Торино42115-5758,3
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Салернитана41215-2541,7
      11 Фиорентина41213-3541,7
      12 Сассуоло41213-5541,7
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Болонья40223-6216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория40221-7216,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

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