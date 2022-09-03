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Бохум - Вердер 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
03 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Бохум
Вердер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вердер, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Вердер
      Бремен
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияОле Вернер
      История личных встреч
      20.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 27 Вердер3 : 2Бохум
      25.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 10 Бохум1 : 4Вердер
      25.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 29 Вердер3 : 2Бохум
      08.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум0 : 0Вердер
      03.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 2Бохум
      11.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 1 Бохум2 : 2Вердер
      03.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 24 Вердер3 : 0Бохум
      14.10.2006 Германия - Бундеслига Тур 7 Бохум0 : 6Вердер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария431016-21083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Унион431011-31083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург43017-3975,0
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм53028-6960,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М42207-4866,7
      7 Майнц42114-5758,3
      8 Кёльн41306-4650,0
      9 РБ Лейпциг41216-5541,7
      10 Вердер412110-10541,7
      11 Айнтрахт Ф41217-11541,7
      12 Штутгарт40313-4325,0
      13 Байер41034-6325,0
      14 Аугсбург41033-8325,0
      15 Вольфсбург40222-6216,7
      16 Шальке-0440224-11216,7
      17
      Зона вылета
      		Герта40132-618,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум40043-1300,0

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