Штутгарт - Шальке-04 03 Сентября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Шальке-04, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|5 : 1
|30.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 0
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 3
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|10.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|21.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|20.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 1
|02.05.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 2
|06.12.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 4