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Штутгарт - Шальке-04 03 Сентября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Шальке-04, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Штутгарт5 : 1Шальке-04
30.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Шальке-041 : 1Штутгарт
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Шальке-040 : 0Штутгарт
22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт1 : 3Шальке-04
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт0 : 2Шальке-04
10.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Шальке-043 : 1Штутгарт
21.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-041 : 1Штутгарт
20.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт0 : 1Шальке-04
02.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-043 : 2Штутгарт
06.12.2014 Германия - Бундеслига Тур 14 Штутгарт0 : 4Шальке-04

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