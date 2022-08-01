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Жил Висенте - Порту 03 Сентября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.02.2022 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 1Жил Висенте
24.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Жил Висенте1 : 2Порту
06.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Жил Висенте0 : 2Порту
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 2Порту
24.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Порту1 : 0Жил Висенте
28.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Порту2 : 1Жил Висенте
10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Жил Висенте2 : 1Порту
03.03.2016 Кубок Португалии 1/2 финала Порту2 : 0Жил Висенте
03.02.2016 Кубок Португалии 1/2 финала Жил Висенте0 : 3Порту
10.05.2015 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Жил Висенте

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