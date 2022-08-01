Жил Висенте - Порту 03 Сентября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 1
|03.03.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|03.02.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|0 : 3
|10.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0