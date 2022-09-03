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Аякс - Камбюр 03 Сентября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Камбюр, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
11.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Камбюр2 : 3Аякс
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Аякс9 : 0Камбюр
15.12.2016 Кубок Нидерландов 1/8 финала Камбюр2 : 1Аякс
09.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Камбюр0 : 1Аякс
21.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 1Камбюр
10.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс3 : 0Камбюр
09.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Камбюр2 : 4Аякс
09.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 27 Аякс1 : 1Камбюр
15.12.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 17 Камбюр1 : 2Аякс

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