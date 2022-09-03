Аякс - Камбюр 03 Сентября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Камбюр, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|11.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 3
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|9 : 0
|15.12.2016
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|09.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 1
|21.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 1
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 0
|09.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 4
|09.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 27
|1 : 1
|15.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 17
|1 : 2