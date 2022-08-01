Днепр-1 - Верес 03 Сентября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Верес, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|18.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0