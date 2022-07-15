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Ислочь - Энергетик-БГУ 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
03 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Ислочь
Энергетик-БГУ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Энергетик-БГУ, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ислочь
      Минский район
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      История личных встреч
      23.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Энергетик-БГУ1 : 2Ислочь
      28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Ислочь0 : 4Энергетик-БГУ
      03.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Энергетик-БГУ1 : 1Ислочь
      26.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Энергетик-БГУ1 : 1Ислочь
      23.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь1 : 2Энергетик-БГУ
      22.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Энергетик-БГУ1 : 2Ислочь
      03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ2 : 3Ислочь
      11.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Ислочь2 : 1Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С17113328-93670,6
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ19106335-153663,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ18105331-153564,8
      4 Динамо Мн1796224-143364,7
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Ислочь1994628-223154,4
      7 Гомель1994627-213154,4
      8 Торпедо-БелАЗ1984724-212849,1
      9 Неман1869323-212750,0
      10 Славия-Мозырь1873825-282444,4
      11 Белшина1957726-282238,6
      12 Слуцк2056921-312135,0
      13 Витебск19451018-281729,8
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест19361014-271526,3
      15
      Зона вылета
      		Арсенал20341313-311321,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М19231418-48915,8

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