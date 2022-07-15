Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
03 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Михаил Алексеевич Мартинович
История личных встреч
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 2
|30.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|2 : 0
|19.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 1
|13.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|4 : 2
|09.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 0
|09.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 1
|07.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 2
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|2 : 0
|02.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 3
|30.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|17
|11
|3
|3
|28-9
|36
|70,6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|19
|10
|6
|3
|35-15
|36
|63,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|18
|10
|5
|3
|31-15
|35
|64,8
|4
|Динамо Мн
|17
|9
|6
|2
|24-14
|33
|64,7
|5
|Минск
|20
|10
|3
|7
|33-29
|33
|55,0
|6
|Ислочь
|19
|9
|4
|6
|28-22
|31
|54,4
|7
|Гомель
|19
|9
|4
|6
|27-21
|31
|54,4
|8
|Торпедо-БелАЗ
|19
|8
|4
|7
|24-21
|28
|49,1
|9
|Неман
|18
|6
|9
|3
|23-21
|27
|50,0
|10
|Славия-Мозырь
|18
|7
|3
|8
|25-28
|24
|44,4
|11
|Белшина
|19
|5
|7
|7
|26-28
|22
|38,6
|12
|Слуцк
|20
|5
|6
|9
|21-31
|21
|35,0
|13
|Витебск
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|29,8
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|19
|3
|6
|10
|14-27
|15
|26,3
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|20
|3
|4
|13
|13-31
|13
|21,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|19
|2
|3
|14
|18-48
|9
|15,8