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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
03 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьМихаил Алексеевич Мартинович
      История личных встреч
      23.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Славия-Мозырь2 : 2Торпедо-БелАЗ
      30.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
      19.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
      13.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Торпедо-БелАЗ4 : 2Славия-Мозырь
      09.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Славия-Мозырь0 : 0Торпедо-БелАЗ
      09.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
      07.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Славия-Мозырь1 : 2Торпедо-БелАЗ
      26.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
      02.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Славия-Мозырь0 : 3Торпедо-БелАЗ
      30.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С17113328-93670,6
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ19106335-153663,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ18105331-153564,8
      4 Динамо Мн1796224-143364,7
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Ислочь1994628-223154,4
      7 Гомель1994627-213154,4
      8 Торпедо-БелАЗ1984724-212849,1
      9 Неман1869323-212750,0
      10 Славия-Мозырь1873825-282444,4
      11 Белшина1957726-282238,6
      12 Слуцк2056921-312135,0
      13 Витебск19451018-281729,8
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест19361014-271526,3
      15
      Зона вылета
      		Арсенал20341313-311321,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М19231418-48915,8

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