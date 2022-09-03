Гран-при Нидерландов прямая трансляция 03 сентября 2022 Свободная практика 3 смотреть онлайн
Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)Этап 15, Зандворт, Нидерланды. Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
03 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Нидерландов - Свободная практика 3, которое состоится 03 сентября 2022 года в 13:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 15, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция{timer}
13:01
Тренировка стартовала!
12:54
Доброго времени суток, уважаемые поклонники автоспорта! «Чемпионат» приглашает вас в Зандворт, где с минуты на минуту начнётся третья тренировка Гран-при Нидерландов. Вместе с вами за ходом трансляции будет следить Александр Кожевников. Джентльмены, заводите ваши моторы!