Даниил Медведев - У Ибин 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
03 Сентября 2022 года в 05:55 (+03:00). US Open (м), 3-й круг
Покрытие: Хард
Продолжительность: 1 час 55 минут
Даниил Медведев
Окончен
3:0
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|3
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|6
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У Ибин
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даниил Медведев - У Ибин, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 3-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Даниил Медведев
Россия
У Ибин
Китай
Текстовая трансляция{timer}
07:51
3:0
Д. Медведев
Даниил Медведев обыграл У Ибина в третьем круге US Open-2022 — 6:4, 6:2, 6:2. Борьба была лишь в первом сете. В дальнейшем Медведев захватил инициативу и уверенно довёл встречу до победы. Медведев выиграл больше мячей за счёт активных розыгрышей — 23:15, а Ибин впереди по невынужденным ошибкам — 41:26. И в следующем раунде Даниила ждёт по-настоящему серьёзная проверка — его соперником будет Ник Кирьос. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
07:50
6:2
Д. Медведев
Ибин не справился с плотной подачей по центру.
07:49
40:0. Медведев подстроился на задней линии и с форхенда пробил навылет.
07:49
30:0. Даниил вышел к сетке и вколотил смэш.
07:48
15:0. Ибин не справился с ударом под заднюю линию.
07:46
5:2
У. Ибин
Даниил с приёма не попал в корт.
07:45
40:15. И вновь хорошая подача прошла у азиата.
07:45
30:15. Россиянин не справился с подачей по центру.
07:44
15:15. Медведев выбросил укороченный — Ибин догнал мяч, но пробил в аут.
07:44
15:0. Даниил ошибся на приёме.
07:43
5:1
Д. Медведев
Ибин не справился с первой подачей.
07:43
40:30. Китаец с приёма ошибся по длине.
07:42
30:30. Ибин здорово попал в угол корта, а Даниил отправил мяч в небеса.
07:42
30:15. Медведев с задней линии попытался выбросить укороченный — мяч прилетел в сетку.
07:42
30:0. Ибин сорвал удар с задней линии.
07:41
15:0. Ошибся на приёме китаец.
07:39
4:1
Д. Медведев
Азиат догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.
07:38
30:40. Ибин с задней линии не попал в корт.
07:38
30:30. Ибин смело пошёл вперёд и пробил смэш — мяч улетел в аут.
07:37
30:15. Обменялись соперники ошибками.
07:37
15:0. Первая подача прошла у китайца.
07:36
3:1
Д. Медведев
Эйсом закрыл гейм россиянин.
07:36
Больше. Медведев обвёл вышедшего к сетке соперника.
07:35
40:40. Даниил здорово подал, но затем с хафкорта не попал по длине.
07:35
40:30. Двойная ошибка.
07:34
40:15. Азиат приложился под заднюю линию — Даниил ответил в сетку.
07:34
40:0. Ибин не справился с подачей.
07:34
30:0. Китаец ошибся на задней линии, не попав по длине.
07:33
15:0. Ибин с приёма не попал в корт.
07:31
2:1
У. Ибин
Ибин выбросил укороченный после затяжного обмена ударами — Даниил не успел к мячу.
07:30
Больше. Даниил догнал мяч на задней линии и пробил по диагонали — аут.
07:30
40:40. Китаец здорово подал, вышел к сетке и добил мяч с лёта.
07:29
30:40. Медведев с приёма не попал в корт.
07:28
15:40. Ибин сорвал удар с задней линии — мяч улетел далеко в аут.
07:28
15:30. Китаец смело пошёл вперёд, но ошибся у сетки.
07:27
15:15. У с форхенда не попал в корт.
07:27
15:0. Даниил ошибся на приёме.
07:27
2:0
Д. Медведев
Ибин выбросил резаный с задней линии — мяч прилетел в коридор.
07:26
Больше. Косая подача прошла у россиянина.
07:26
40:40. Даниил пробил по центру — Ибин выдвинулся вперёд и ответил навылет.
07:25
40:15. Первая подача прошла у россиянина.
07:25
30:15. Десятый эйс от Даниила.
07:25
15:15. Китаец удачно принял под заднюю линию — Даниил не подстроился под отскок.
07:24
15:0. Ибин с приёма пробил в аут.
07:24
1:0
Д. Медведев
Даниил здорово попал под заднюю линию, а китаец отправил мяч далеко в аут.
07:23
15:40. Ошибся азиат по длине.
07:22
15:30. Ибин догнал мяч и попытался пробить вдоль линии, но мяч прилетел в сетку.
07:22
15:15. Обменялись соперники ошибками.
07:21
Стартовал третий сет! Ибин на подаче.
07:18
2:0
Д. Медведев
Медведев уверенно выиграл вторую партию — 6:2. Россиянин сразу же включился, сделал два брейка подряд и довёл сет до победы. И при этом Даниил стал меньше ошибаться.
07:18
6:2
Д. Медведев
Эйс.
07:18
Больше. Ибин ошибся на задней линии, послав мяч в сетку.
07:17
Ровно (3). Даниил здорово отзащищался, а затем перехватил инициативу и загонял китайца по корту.
07:16
Меньше. Вторая двойная ошибка подряд.
07:16
Ровно (2). Двойная ошибка.
07:15
Больше. Первая подача прошла у Даниила.
07:15
40:40. Даниил не справился с ударом под заднюю линию.
07:15
40:30. Китаец догнал мяч у сетки и пробил смэш.
07:14
40:15. Ибин выбежал к сетке, но из выгодной позиции не попал в корт.
07:14
30:15. Китаец не справился с первой подачей.
07:13
15:15. Эйс.
07:13
0:15. Ибин с приёма удачно попал под заднюю линию, а Медведев сорвал удар в ответ.
07:11
5:2
У. Ибин
Медведев догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.
07:10
40:15. Китаец здорово подстроился и пробил с форхенда вдоль линии.
07:10
30:15. Ибин с форхенда пробил под заднюю линию, а россиянин ответил в сетку.
07:09
15:15. Даниил с форхенда здорово попал по диагонали.
07:09
15:0. Китаец вышел к сетке и добил мяч с лёта.
07:09
5:1
Д. Медведев
Ибин догнал мяч на задней линии, но ошибся по длине.
07:08
Больше. Ибин не справился с мощной подачей.
07:07
40:40. Медведев мощно подал, а затем пробил навылет.
07:07
30:40. Первая подача прошла у россиянина.
07:07
15:40. Ибин удачно принял и загонял Даниила по углам.
07:06
15:30. Медведев с задней линии не попал в корт.
07:06
15:15. Обменялись соперники ошибками.
07:04
4:1
У. Ибин
Ибин мощно подал, а затем пробил с форхенда по диагонали.
07:03
40:0. Даниил с хафкорта пробил с лёта — мяч улетел в аут.
07:02
30:0. Медведев с приёма не попал в корт.
07:02
15:0. Даниил с задней линии выбросил укороченный, но мяч улетел в аут.
07:01
4:0
Д. Медведев
Хорошая первая подача прошла у Медведева.
07:01
40:0. Даниил здорово подал, а затем пробил в противоход сопернику.
07:01
30:0. Китаец не справился с ударом под левую руку.
07:00
15:0. У пытался остро пробить с приёма, но не попал в корт.
06:58
3:0
Д. Медведев
Медведев удачно принял — китаец выбежал к сетке, но ответил в аут.
06:56
15:40. Медведев вытащил несколько сложных ударов на задней линии, а затем Ибин попал в трос — и мяч отскочил в аут.
06:56
15:30. Даниил приложился с форхенда в трос, Ибин догнал мяч у сетки, но затем Медведев пробил навылет.
06:55
15:15. Даниил с форхенда приложился вдоль линии — китаец ответил в аут.
06:54
15:0. Медведев выбросил укороченный — Ибин догнал мяч у сетки и ответил в угол корта.
06:52
2:0
Д. Медведев
У не справился с плотной подачей.
06:52
40:30. Медведев мощно подал, а затем с форхенда уложил мяч в угол корта.
06:51
30:30. Китаец ошибся на приёме, запустив мяч в небеса.
06:51
15:30. Даниил вышел к сетке и пробил под заднюю линию.
06:51
0:30. Медведев выбросил свечу — Ибин подстроился и пробил под заднюю линию, а россиянин ответил в сетку.
06:50
0:15. Ибин удачно принял, вышел к сетке и пробил в противоход Медведеву.
06:49
1:0
Д. Медведев
Медведев догнал мяч у сетки и пробил навылет! Россиянин сразу же сделал брейк.
06:48
Меньше. Азиат ошибся на задней линии, пробив в сетку.
06:47
Ровно (4). Ибин мощно подал, вышел к сетке и пробил в противоход Даниилу.
06:47
Меньше. И вновь ошибся азиат на задней линии.
06:47
Ровно (3). Китаец приложился под заднюю линию, а Даниил послал мяч в аут.
06:46
Меньше. Ибин после мощной подачи вышел к сетке, но не попал в корт.
06:45
Ровно (2). Медведев ошибся в обмене ударами.
06:45
Меньше. Медведев принял под заднюю линию, а Ибин ответил в аут.
06:44
40:40. И вновь азиат ошибся по длине.
06:44
40:30. Ибин с задней линии с форхенда не попал в корт.
06:43
40:15. Китаец смело пошёл вперёд и загонял Даниила по корту.
06:43
30:15. Ибин поторопился и с форхенда не попал в корт.
06:42
30:0. Даниил с приёма не попал в корт.
06:42
15:0. Медведев догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.
06:42
Стартовал второй сет! Ибин на подаче.
06:39
1:0
Д. Медведев
Медведев выиграл первую партию — 6:4. В плотной борьбе прошёл первый сет — китаец старался и цеплялся за каждый мяч, но всё же в концовке Даниилу удалось вырвать победу. Непривычно много ошибается россиянин.
06:39
6:4
Д. Медведев
Медведев мощно подал, вышел к сетке и добил мяч в корт.
06:38
Сетбол. Эйс.
06:38
Ровно (3). У не справился с мощной подачей по центру.
06:37
Меньше. Россиянин ошибся в обмене ударами на задней линии.
06:36
Ровно (2). Даниил пробил под заднюю линию — Ибин поторопился и ответил в сетку.
06:35
Меньше. Двойная ошибка.
06:35
40:40. Первая подача прошла у россиянина.
06:35
30:40. Ибин выбежал к сетке и пробил смэш!
06:34
30:30. Медведев вколотил эйс по центру.
06:34
30:15. Ибин перехватил инициативу в розыгрыше и пробил под заднюю линию — Даниил ответил в аут.
06:33
15:15. Ибин вышел к сетке, но из убойной позиции не попал в корт.
06:32
0:15. Приём навылет! Ибин эффектно попал вдоль линии.
06:30
5:4
Д. Медведев
Ибин ошибся в затяжном обмене ударами на задней линии, не попав по длине.
06:30
Меньше. Медведев здорово отзащищался на задней линии, затем Ибин выбросил укороченный, но мяч улетел в сетку.
06:28
40:40. Медведев с приёма пробил низко над сеткой — китаец не сумел ответить.
06:28
40:30. Медведев успел к укороченному, но ошибся у сетки.
06:27
30:30. Ибин выдвинулся вперёд, но пробил с форхенда в аут.
06:27
30:15. И вновь ошибся на задней линии россиянин.
06:25
15:15. Ибин сорвал удар с задней линии — мяч улетел в аут.
06:25
15:0. Первая подача прошла у азиата.
06:25
4:4
У. Ибин
Ибин смело пошёл вперёд и загонял Медведева по корту, вынудив россиянина послать мяч в аут.
06:24
30:40. Медведев мощно подал, а затем пробил в противоход сопернику.
06:23
15:40. Китаец не справился с плотной подачей.
06:23
0:40. Даниил догнал мяч на задней линии, но ошибся по длине.
06:23
0:30. Россиянин с форхенда не попал в корт.
06:23
0:15. Китаец удачно принял под заднюю линию, а Медведев с форхенда пробил в сетку.
06:20
4:3
Д. Медведев
Ибин рискнул и плотно пробил с форхенда в противоход Даниилу, но мяч улетел в аут
06:20
0:40. Даниил загонял китайца по корту, вынудив соперника ошибиться.
06:19
0:30. И вновь Ибин ошибся с форхенда.
06:18
0:15. Азиат ошибся на задней линии, послав мяч в сетку.
06:17
3:3
Д. Медведев
У не справился с мощной подачей.
06:17
Больше. Даниил догнал мяч у сетки и пробил по диагонали.
06:16
40:40. Медведев попытался перебросить вышедшего к сетке китайца, но мяч прилетел в аут.
06:16
40:30. Эйс.
06:16
30:30. Даниил с задней линии отправил мяч в аут.
06:15
30:15. Китаец с форхенда ошибся по длине.
06:15
15:15. Первая подача прошла у Медведева.
06:15
0:15. Ибин с приёма попал под заднюю линию, а Даниил ответил в сетку.
06:13
2:3
У. Ибин
Медведев с задней линии пробил в трос — мяч отскочил на половину россиянина.
06:12
Больше. Даниил с приёма послал мяч в сетку.
06:11
Ровно (2). Китаец ошибся в затяжном обмене ударами.
06:11
Больше. Ибин захватил инициативу и загонял россиянина по углам.
06:11
40:40. Медведев с приёма не попал в корт.
06:10
30:40. И вновь ошибся китаец! Не попал с форхенда по длине.
06:10
30:30. У с хафкорта пробил в коридор.
06:10
30:15. Ибин догнал мяч на задней линии, но пробил в аут.
06:08
30:0. Ибин плотно приложился под заднюю линию, а Медведев сорвал удар с форхенда.
06:07
15:0. Хорошая подача прошла у азиата.
06:07
2:2
Д. Медведев
Китаец не справился с ударом под заднюю линию.
06:06
40:15. Двойная ошибка.
06:06
40:0. Медведев догнал мяч на задней линии и шикарно ответил. с форхенда по диагонали.
06:06
30:0. Мощная первая подача прошла у Даниила.
06:05
15:0. Даниил попал под заднюю линию — Ибин не просчитал отскок и ответил в сетку.
06:03
1:2
У. Ибин
Россиянин с форхенда ошибся по длине — мяч улетел в аут.
06:03
40:30. Медведев с задней линии приложился с бэкхенда, но попал в сетку.
06:02
30:30. Медведев ошибся в обмене ударами на задней линии.
06:01
15:30. Даниил с форхенда пытался пробить вдоль линии — мяч улетел в аут.
06:01
0:30. Азиат сорвал удар с форхенда с задней линии.
06:00
0:15. Медведев попал в трос — Ибин успел к отскоку, но пробил в сетку.
05:59
1:1
Д. Медведев
Ибин ошибся на приёме.
05:59
40:15. Китаец сорвал удар с задней линии, послав мяч далеко в аут.
05:59
30:15. Эйс по центру вколотил Медведев.
05:58
15:15. У с приёма попал под заднюю линию — Даниил ответил в сетку.
05:58
15:0. Ибин не справился с подачей по центру.
05:57
0:1
У. Ибин
Ибин смело пошёл к сетке и послал мяч в пустую часть корта.
05:57
Больше. Даниил с задней линии плотно приложился с форхенда — мяч улетел в аут.
05:56
40:40. Китаец не справился с ударом под правую руку.
05:56
40:30. Ибин с задней линии выбросил резаный удар — мяч улетел в коридор.
05:54
40:15. Медведев с приёма послал мяч в сетку.
05:54
30:15. Эйс по центру.
05:54
15:15. Китаец ошибся в обмене ударами на задней линии.
05:53
15:0. Приём в сетку.
05:53
Стартовал первый сет! Ибин на подаче.
05:47
Медведев и Ибин вышли на корт, началась разминка.
13:23
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Впрочем, это и неудивительно: Ибин на два года выпадал из тура из-за травмы и пандемии коронавируса, мешавшей ему и его соотечественникам покидать родную страну. US Open — 2022 — первый турнир китайского теннисиста, где он играет в основной сетке на уровне ATP после «Мастерса» в Шанхае осенью 2018-го. Медведев же пока уверенно идёт по сетке к защите титула.
13:23
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча третьего круга US Open между Даниилом Медведевым и У Ибином. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Арене Артура Эша после игры Серены Уильямс с Айлой Томлянович и начнётся приблизительно в 3:30 по московскому времени (20:30 местного). Не пропустите!