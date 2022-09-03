Даниил Медведев - У Ибин 03 Сентября прямая трансляция

Текстовая трансляция

07:51 3:0 Д. Медведев Даниил Медведев обыграл У Ибина в третьем круге US Open-2022 — 6:4, 6:2, 6:2. Борьба была лишь в первом сете. В дальнейшем Медведев захватил инициативу и уверенно довёл встречу до победы. Медведев выиграл больше мячей за счёт активных розыгрышей — 23:15, а Ибин впереди по невынужденным ошибкам — 41:26. И в следующем раунде Даниила ждёт по-настоящему серьёзная проверка — его соперником будет Ник Кирьос. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

07:50 6:2 Д. Медведев Ибин не справился с плотной подачей по центру.

07:49 40:0. Медведев подстроился на задней линии и с форхенда пробил навылет.

07:49 30:0. Даниил вышел к сетке и вколотил смэш.

07:48 15:0. Ибин не справился с ударом под заднюю линию.

07:46 5:2 У. Ибин Даниил с приёма не попал в корт.

07:45 40:15. И вновь хорошая подача прошла у азиата.

07:45 30:15. Россиянин не справился с подачей по центру.

07:44 15:15. Медведев выбросил укороченный — Ибин догнал мяч, но пробил в аут.

07:44 15:0. Даниил ошибся на приёме.

07:43 5:1 Д. Медведев Ибин не справился с первой подачей.

07:43 40:30. Китаец с приёма ошибся по длине.

07:42 30:30. Ибин здорово попал в угол корта, а Даниил отправил мяч в небеса.

07:42 30:15. Медведев с задней линии попытался выбросить укороченный — мяч прилетел в сетку.

07:42 30:0. Ибин сорвал удар с задней линии.

07:41 15:0. Ошибся на приёме китаец.

07:39 4:1 Д. Медведев Азиат догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.

07:38 30:40. Ибин с задней линии не попал в корт.

07:38 30:30. Ибин смело пошёл вперёд и пробил смэш — мяч улетел в аут.

07:37 30:15. Обменялись соперники ошибками.

07:37 15:0. Первая подача прошла у китайца.

07:36 3:1 Д. Медведев Эйсом закрыл гейм россиянин.

07:36 Больше. Медведев обвёл вышедшего к сетке соперника.

07:35 40:40. Даниил здорово подал, но затем с хафкорта не попал по длине.

07:35 40:30. Двойная ошибка.

07:34 40:15. Азиат приложился под заднюю линию — Даниил ответил в сетку.

07:34 40:0. Ибин не справился с подачей.

07:34 30:0. Китаец ошибся на задней линии, не попав по длине.

07:33 15:0. Ибин с приёма не попал в корт.

07:31 2:1 У. Ибин Ибин выбросил укороченный после затяжного обмена ударами — Даниил не успел к мячу.

07:30 Больше. Даниил догнал мяч на задней линии и пробил по диагонали — аут.

07:30 40:40. Китаец здорово подал, вышел к сетке и добил мяч с лёта.

07:29 30:40. Медведев с приёма не попал в корт.

07:28 15:40. Ибин сорвал удар с задней линии — мяч улетел далеко в аут.

07:28 15:30. Китаец смело пошёл вперёд, но ошибся у сетки.

07:27 15:15. У с форхенда не попал в корт.

07:27 15:0. Даниил ошибся на приёме.

07:27 2:0 Д. Медведев Ибин выбросил резаный с задней линии — мяч прилетел в коридор.

07:26 Больше. Косая подача прошла у россиянина.

07:26 40:40. Даниил пробил по центру — Ибин выдвинулся вперёд и ответил навылет.

07:25 40:15. Первая подача прошла у россиянина.

07:25 30:15. Десятый эйс от Даниила.

07:25 15:15. Китаец удачно принял под заднюю линию — Даниил не подстроился под отскок.

07:24 15:0. Ибин с приёма пробил в аут.

07:24 1:0 Д. Медведев Даниил здорово попал под заднюю линию, а китаец отправил мяч далеко в аут.

07:23 15:40. Ошибся азиат по длине.

07:22 15:30. Ибин догнал мяч и попытался пробить вдоль линии, но мяч прилетел в сетку.

07:22 15:15. Обменялись соперники ошибками.

07:21 Стартовал третий сет! Ибин на подаче.

07:18 2:0 Д. Медведев Медведев уверенно выиграл вторую партию — 6:2. Россиянин сразу же включился, сделал два брейка подряд и довёл сет до победы. И при этом Даниил стал меньше ошибаться.

07:18 6:2 Д. Медведев Эйс.

07:18 Больше. Ибин ошибся на задней линии, послав мяч в сетку.

07:17 Ровно (3). Даниил здорово отзащищался, а затем перехватил инициативу и загонял китайца по корту.

07:16 Меньше. Вторая двойная ошибка подряд.

07:16 Ровно (2). Двойная ошибка.

07:15 Больше. Первая подача прошла у Даниила.

07:15 40:40. Даниил не справился с ударом под заднюю линию.

07:15 40:30. Китаец догнал мяч у сетки и пробил смэш.

07:14 40:15. Ибин выбежал к сетке, но из выгодной позиции не попал в корт.

07:14 30:15. Китаец не справился с первой подачей.

07:13 15:15. Эйс.

07:13 0:15. Ибин с приёма удачно попал под заднюю линию, а Медведев сорвал удар в ответ.

07:11 5:2 У. Ибин Медведев догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.

07:10 40:15. Китаец здорово подстроился и пробил с форхенда вдоль линии.

07:10 30:15. Ибин с форхенда пробил под заднюю линию, а россиянин ответил в сетку.

07:09 15:15. Даниил с форхенда здорово попал по диагонали.

07:09 15:0. Китаец вышел к сетке и добил мяч с лёта.

07:09 5:1 Д. Медведев Ибин догнал мяч на задней линии, но ошибся по длине.

07:08 Больше. Ибин не справился с мощной подачей.

07:07 40:40. Медведев мощно подал, а затем пробил навылет.

07:07 30:40. Первая подача прошла у россиянина.

07:07 15:40. Ибин удачно принял и загонял Даниила по углам.

07:06 15:30. Медведев с задней линии не попал в корт.

07:06 15:15. Обменялись соперники ошибками.

07:04 4:1 У. Ибин Ибин мощно подал, а затем пробил с форхенда по диагонали.

07:03 40:0. Даниил с хафкорта пробил с лёта — мяч улетел в аут.

07:02 30:0. Медведев с приёма не попал в корт.

07:02 15:0. Даниил с задней линии выбросил укороченный, но мяч улетел в аут.

07:01 4:0 Д. Медведев Хорошая первая подача прошла у Медведева.

07:01 40:0. Даниил здорово подал, а затем пробил в противоход сопернику.

07:01 30:0. Китаец не справился с ударом под левую руку.

07:00 15:0. У пытался остро пробить с приёма, но не попал в корт.

06:58 3:0 Д. Медведев Медведев удачно принял — китаец выбежал к сетке, но ответил в аут.

06:56 15:40. Медведев вытащил несколько сложных ударов на задней линии, а затем Ибин попал в трос — и мяч отскочил в аут.

06:56 15:30. Даниил приложился с форхенда в трос, Ибин догнал мяч у сетки, но затем Медведев пробил навылет.

06:55 15:15. Даниил с форхенда приложился вдоль линии — китаец ответил в аут.

06:54 15:0. Медведев выбросил укороченный — Ибин догнал мяч у сетки и ответил в угол корта.

06:52 2:0 Д. Медведев У не справился с плотной подачей.

06:52 40:30. Медведев мощно подал, а затем с форхенда уложил мяч в угол корта.

06:51 30:30. Китаец ошибся на приёме, запустив мяч в небеса.

06:51 15:30. Даниил вышел к сетке и пробил под заднюю линию.

06:51 0:30. Медведев выбросил свечу — Ибин подстроился и пробил под заднюю линию, а россиянин ответил в сетку.

06:50 0:15. Ибин удачно принял, вышел к сетке и пробил в противоход Медведеву.

06:49 1:0 Д. Медведев Медведев догнал мяч у сетки и пробил навылет! Россиянин сразу же сделал брейк.

06:48 Меньше. Азиат ошибся на задней линии, пробив в сетку.

06:47 Ровно (4). Ибин мощно подал, вышел к сетке и пробил в противоход Даниилу.

06:47 Меньше. И вновь ошибся азиат на задней линии.

06:47 Ровно (3). Китаец приложился под заднюю линию, а Даниил послал мяч в аут.

06:46 Меньше. Ибин после мощной подачи вышел к сетке, но не попал в корт.

06:45 Ровно (2). Медведев ошибся в обмене ударами.

06:45 Меньше. Медведев принял под заднюю линию, а Ибин ответил в аут.

06:44 40:40. И вновь азиат ошибся по длине.

06:44 40:30. Ибин с задней линии с форхенда не попал в корт.

06:43 40:15. Китаец смело пошёл вперёд и загонял Даниила по корту.

06:43 30:15. Ибин поторопился и с форхенда не попал в корт.

06:42 30:0. Даниил с приёма не попал в корт.

06:42 15:0. Медведев догнал мяч на задней линии, но ответил в аут.

06:42 Стартовал второй сет! Ибин на подаче.

06:39 1:0 Д. Медведев Медведев выиграл первую партию — 6:4. В плотной борьбе прошёл первый сет — китаец старался и цеплялся за каждый мяч, но всё же в концовке Даниилу удалось вырвать победу. Непривычно много ошибается россиянин.

06:39 6:4 Д. Медведев Медведев мощно подал, вышел к сетке и добил мяч в корт.

06:38 Сетбол. Эйс.

06:38 Ровно (3). У не справился с мощной подачей по центру.

06:37 Меньше. Россиянин ошибся в обмене ударами на задней линии.

06:36 Ровно (2). Даниил пробил под заднюю линию — Ибин поторопился и ответил в сетку.

06:35 Меньше. Двойная ошибка.

06:35 40:40. Первая подача прошла у россиянина.

06:35 30:40. Ибин выбежал к сетке и пробил смэш!

06:34 30:30. Медведев вколотил эйс по центру.

06:34 30:15. Ибин перехватил инициативу в розыгрыше и пробил под заднюю линию — Даниил ответил в аут.

06:33 15:15. Ибин вышел к сетке, но из убойной позиции не попал в корт.

06:32 0:15. Приём навылет! Ибин эффектно попал вдоль линии.

06:30 5:4 Д. Медведев Ибин ошибся в затяжном обмене ударами на задней линии, не попав по длине.

06:30 Меньше. Медведев здорово отзащищался на задней линии, затем Ибин выбросил укороченный, но мяч улетел в сетку.

06:28 40:40. Медведев с приёма пробил низко над сеткой — китаец не сумел ответить.

06:28 40:30. Медведев успел к укороченному, но ошибся у сетки.

06:27 30:30. Ибин выдвинулся вперёд, но пробил с форхенда в аут.

06:27 30:15. И вновь ошибся на задней линии россиянин.

06:25 15:15. Ибин сорвал удар с задней линии — мяч улетел в аут.

06:25 15:0. Первая подача прошла у азиата.

06:25 4:4 У. Ибин Ибин смело пошёл вперёд и загонял Медведева по корту, вынудив россиянина послать мяч в аут.

06:24 30:40. Медведев мощно подал, а затем пробил в противоход сопернику.

06:23 15:40. Китаец не справился с плотной подачей.

06:23 0:40. Даниил догнал мяч на задней линии, но ошибся по длине.

06:23 0:30. Россиянин с форхенда не попал в корт.

06:23 0:15. Китаец удачно принял под заднюю линию, а Медведев с форхенда пробил в сетку.

06:20 4:3 Д. Медведев Ибин рискнул и плотно пробил с форхенда в противоход Даниилу, но мяч улетел в аут

06:20 0:40. Даниил загонял китайца по корту, вынудив соперника ошибиться.

06:19 0:30. И вновь Ибин ошибся с форхенда.

06:18 0:15. Азиат ошибся на задней линии, послав мяч в сетку.

06:17 3:3 Д. Медведев У не справился с мощной подачей.

06:17 Больше. Даниил догнал мяч у сетки и пробил по диагонали.

06:16 40:40. Медведев попытался перебросить вышедшего к сетке китайца, но мяч прилетел в аут.

06:16 40:30. Эйс.

06:16 30:30. Даниил с задней линии отправил мяч в аут.

06:15 30:15. Китаец с форхенда ошибся по длине.

06:15 15:15. Первая подача прошла у Медведева.

06:15 0:15. Ибин с приёма попал под заднюю линию, а Даниил ответил в сетку.

06:13 2:3 У. Ибин Медведев с задней линии пробил в трос — мяч отскочил на половину россиянина.

06:12 Больше. Даниил с приёма послал мяч в сетку.

06:11 Ровно (2). Китаец ошибся в затяжном обмене ударами.

06:11 Больше. Ибин захватил инициативу и загонял россиянина по углам.

06:11 40:40. Медведев с приёма не попал в корт.

06:10 30:40. И вновь ошибся китаец! Не попал с форхенда по длине.

06:10 30:30. У с хафкорта пробил в коридор.

06:10 30:15. Ибин догнал мяч на задней линии, но пробил в аут.

06:08 30:0. Ибин плотно приложился под заднюю линию, а Медведев сорвал удар с форхенда.

06:07 15:0. Хорошая подача прошла у азиата.

06:07 2:2 Д. Медведев Китаец не справился с ударом под заднюю линию.

06:06 40:15. Двойная ошибка.

06:06 40:0. Медведев догнал мяч на задней линии и шикарно ответил. с форхенда по диагонали.

06:06 30:0. Мощная первая подача прошла у Даниила.

06:05 15:0. Даниил попал под заднюю линию — Ибин не просчитал отскок и ответил в сетку.

06:03 1:2 У. Ибин Россиянин с форхенда ошибся по длине — мяч улетел в аут.

06:03 40:30. Медведев с задней линии приложился с бэкхенда, но попал в сетку.

06:02 30:30. Медведев ошибся в обмене ударами на задней линии.

06:01 15:30. Даниил с форхенда пытался пробить вдоль линии — мяч улетел в аут.

06:01 0:30. Азиат сорвал удар с форхенда с задней линии.

06:00 0:15. Медведев попал в трос — Ибин успел к отскоку, но пробил в сетку.

05:59 1:1 Д. Медведев Ибин ошибся на приёме.

05:59 40:15. Китаец сорвал удар с задней линии, послав мяч далеко в аут.

05:59 30:15. Эйс по центру вколотил Медведев.

05:58 15:15. У с приёма попал под заднюю линию — Даниил ответил в сетку.

05:58 15:0. Ибин не справился с подачей по центру.

05:57 0:1 У. Ибин Ибин смело пошёл к сетке и послал мяч в пустую часть корта.

05:57 Больше. Даниил с задней линии плотно приложился с форхенда — мяч улетел в аут.

05:56 40:40. Китаец не справился с ударом под правую руку.

05:56 40:30. Ибин с задней линии выбросил резаный удар — мяч улетел в коридор.

05:54 40:15. Медведев с приёма послал мяч в сетку.

05:54 30:15. Эйс по центру.

05:54 15:15. Китаец ошибся в обмене ударами на задней линии.

05:53 15:0. Приём в сетку.

05:53 Стартовал первый сет! Ибин на подаче.

05:47 Медведев и Ибин вышли на корт, началась разминка.

13:23 Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Впрочем, это и неудивительно: Ибин на два года выпадал из тура из-за травмы и пандемии коронавируса, мешавшей ему и его соотечественникам покидать родную страну. US Open — 2022 — первый турнир китайского теннисиста, где он играет в основной сетке на уровне ATP после «Мастерса» в Шанхае осенью 2018-го. Медведев же пока уверенно идёт по сетке к защите титула.