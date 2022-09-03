Денис Шаповалов - Андрей Рублёв 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд
03 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). US Open (м), 3-й круг
Покрытие: Хард
Денис Шаповалов
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Андрей Рублёв
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Денис Шаповалов - Андрей Рублёв, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 3-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер.. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Денис Шаповалов
Канада
Андрей Рублёв
Россия
Текстовая трансляция{timer}
08:10
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва, если считать все игры, включая выставочную. Матч в формате «5 сетов до 4 геймов» в группе Молодёжного итогового турнира в Милане в 2017-м выиграл Андрей, затем два поединка подряд, в Майами и Уинстон-Сейлеме (оба — в 2019 году), остались за Денисом. После этого Рублёв победил в полуфинале Санкт-Петербурга в 2020-м (4:6, 6:3, 6:4), а в декабре прошлого года взял верх в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
08:09
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча третьего круга US Open между Андреем Рублёвым и Денисом Шаповаловым. Поединок поставлен вторым запуском на корте Grandstand после игры Кэмерона Норри с Хольгером Руне и начнётся приблизительно в 20:00 по московскому времени (13:00 местного). Не пропустите!