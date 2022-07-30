01:37 ()
Свернуть список

Крылья Советов - ЦСКА 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      04.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Крылья Советов0 : 1ЦСКА
      23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА3 : 1Крылья Советов
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА1 : 0Крылья Советов
      14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов2 : 0ЦСКА
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 ЦСКА6 : 0Крылья Советов
      31.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов0 : 0ЦСКА
      02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 1Крылья Советов
      18.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2ЦСКА
      21.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Крылья Советов
      24.07.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 2ЦСКА
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Краснодар852117-91770,8
      3 Динамо М844015-71666,7
      4 Спартак М751118-51676,2
      5 ЦСКА742116-71466,7
      6 Сочи841314-141354,2
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Локомотив М723212-13942,9
      9 Оренбург830512-18937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов72329-11942,9
      12 Ахмат722310-11838,1
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close