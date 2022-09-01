Спартак - Зенит 04 Сентября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' Всё, прозвучал финальный свисток! В центральном матче восьмого тура «Зенит» одерживает волевую победу над «Спартаком» — 2:1! В первом тайме гости не реализовали серию моментов, а хозяева открыли счёт своим первым же ударом в створ — Александр Соболев отличился. Но уже после перерыва питерцы своё игровое преимущество воплотили в голы — Деян Ловрен и Андрей Мостовой отметились прицельными ударами. Команда Сергея Семака набирает три очка и занимает чистое первое место в таблице РПЛ! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе! Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион90+6'Сергеев перебросил Максименко — но из положения «вне игры»!

90+5' Нуралы Алип Алип заменил Вендела.

90+4' Был шанс у «Спартака»! Николсон грудью сделал скидку в центр штрафной, откуда Промес пробил с полулёта — Кержаков отразил летящий под перекладину мяч!

90+3' Никак «Спартак» не может затеять финальный штурм. «Зенит» грамотно действует в последние минуты встречи.

90+1' Шесть минут Павел Кукуян добавил ко времени второго тайма!

90' Мацей Рыбус Рыбус за фол против Бакаева удостоился жёлтой карточки.

88' «Зенит» не прижимается к своим воротам. Вендела заблокировали при попытке удара от угла штрафной.

86' Бакаев пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но исполнение подвело.

84' 1:6 — статистика по ударам в створ. Наглядное отражение происходящего на поле.

82' Сергеев просил передачу, но Клаудиньо выбрал удар из-за штрафной — большой промах.

81' Зелимхан Бакаев Бакаев заменил Малкома.

80' Клаудиньо выполнил сильный пас на ход Малкому, который не смог протолкнуть мимо вышедшего из ворот Максименко!

79' Клаудиньо в контратаке «Зенита» проскочил в штрафную и исполнил обводящий удар — Рыбус заблокировал попытку!

78' Промес от угла поля совершил подачу в штрафную, но борьба в воздухе осталась за гостями.

76' Ещё одна атака «Спартака» прошла вхолостую. Бальде вновь залез в очевидный офсайд.

74' Малком оттеснил защитника и пробил низом с острого угла — Максименко не пустил мяч под ногой!

73' На правый край ушла атака «Спартака», где Бальде забрался в положение «вне игры».

71' Шамар Николсон Николсон вместо Соболева — замена «Спартака» по позиции.

70' «Зенит» отдал мяч сопернику. Даже Сергеев вынужден участвовать в обороне.

68' Промес от угла штрафной закрутил мяч во вратарскую, но там Кержаков в прыжке здорово сыграл кулаком.

66' Клаудиньо И Кладудиньо появился на поле в составе «Зенита». Кассьерра заменён.

66' Иван Сергеев Сергеев вышел на поле, заменив Мостового.

64' Данил Пруцев Пруцев вместо Мартинса — ещё одна вынужденная замена «Спартака».

63' Мацей Рыбус Рыбус в паузе заменил Денисова.

63' Мартинс, получив повреждение, не может подняться с газона. Врачи приглашены на поле.

62' Родригао Родригао завалил Мартинса у угла штрафной «Зенита» — фол на жёлтую карточку!

60' 1:2 Андрей Мостовой ГОЛ! Мостовой получил мяч у линии штрафной, легко ушёл от Денисова и пробил точно в дальний нижний угол ворот! Максименко даже не дёрнулся, проводив мяч взглядом!

59' Промес разогнал контратаку хозяев, но не сумел уйти от роскошного подката Караваева.

58' Чернов пришёл в штрафную «Зенита» на розыгрыш штрафного, выиграл верх и пробил головой — над перекладиной!

56' Сантос слева вырезал кросс во вратарскую, Максименко сделал пару шагов вперёд и кулаками отправил мяч за пределы штрафной.

54' «Зенит» комбинирует на чужой половине, но пока без подходов к воротам Максименко.

52' Бальде Кейта Бальде вместо Игнатова — ещё одна замена «Спартака».

52' Наиль Умяров Умяров заменил получившего травму Литвинова.

50' А у нас тут неприятная ситуация! Литвинов получил серьёзное повреждение, подвернув голеностоп.

48' 1:1 Деян Ловрен ГОЛ! Сантос от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, борьба в воздухе обошлась без удара головой, но Ловрен подкараулил отскок, с полулёта пробив и направив мяч между ног Максименко!

46' Возобновилась встреча! Второй тайм!

45+4' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» создал несколько опаснейших моментов, откровенно простив соперника в двух ситуациях, но все эти загубленные шансы уже случились после гола «Спартака» — Соболев отличился с передачи Мартинса, но тут необходимо отметить и предголевой пас Игнатова, 1:0. Эмоций также хватало — в одной потасовке едва не случилась массовая драка, но судья сумел погасить конфликт, предъявив всего две жёлтые карточки. С нетерпением ждём начало второй половины матча!45+3'Промес заработал для «Спартака» первый угловой в матче. Квинси сам и взялся за подачу от флажка, но получилось на голову Ловрена.

45+2' Промес готов был рвануть в штрафную «Зенита», но увидел поднятый флажок лайнсмена — положение «вне игры» зафиксировано.

45' Три минуты Павел Кукуян добавил ко времени первого тайма!

43' А вот Ловрен избежал карточки, хотя очень напрашивался. Возобновилась встреча!

42' Квинси Промес Промес, как участник этого конфликта, также нарвался на предупреждение.

42' Вендел Павел Кукуян наказал Вендела жёлтой карточкой за излишнюю эмоциональность.

41' А у нас тут разборки на поле! Даже запасные выбежали на поле! Вот это эмоции! Ситуация казалось разрешилась, но прибежал Ловрен и добавил огня.40'«Зенит» за счёт диагоналей пытался расшатать оборону соперника, но одна из них получилась за боковую.

38' Сантос разнообразил свои действия в атаке, попробовав нанести удар, но на пути оказался Чернов.

36' Максименко! Мостовой подобрал мяч в штрафной и пробил низом — голкипер «Спартака» ногой отразил мяч!

35' И ещё один удар от Кассьерры, но на этот раз головой и не так опасно — в сторону от ворот.

33' А теперь Кассьерра прощает «Спартак»! Сантос вновь слева прострелил к воротам, Кассьерра позволил себе мяч принять и пробить низом — рядом с ближней штангой!

32' Возможно, промах дня! Или ещё рано об этом говорить? Сантос легко ушёл от Денисова и прострелил к линии вратарской, Малком оторвался от защитника и казалось пробивал наверняка — выше ворот!

31' Барриос пострадал в единоборстве с Зобниным, наткнувшись на руку соперника и приукрасив своё падение.

29' Соболев пытался разогнать контратаку, но в центре поля упёрся в Родригао. На падение Александра судья не обратил внимание.

27' Барриос довёл атаку «Зенита» до удара в касание от радиуса штрафной — прямо по центру ворот, где и располагался Максименко.

26' «Зенит» взялся за владение мячом на чужой половине. «Спартак» вынужден низко сесть в оборону.

24' Кузяев нарушил правила в борьбе с Промесом, но избежал предупреждения.

21' 1:0 Александр Соболев ГОЛ! Игнатов длинной передачей начал атаку «Спартака», Соболев зацепился за мяч и сделал пас на край штрафной на ход Мартинсу, тот ушёл в лицевую и вернул мяч Александру на линию вратарской — и семёрка красно-белых всё шикарно исполнила, развернувшись к воротам и пробив мимо вратаря!

19' И вновь Мостовой оказался на острие атаки «Зенита»! Левым краем Андрей ворвался в штрафную и пробил с ходу — вдоль ворот пролетел мяч!

17' Караваев справа прострелил вдоль штрафной «Спартака», Мостовой принял мяч, подготовил и исполнил удар — в метре от дальней штанги!

16' И ещё один питерский корнер с подачей Сантоса в направлении Ловрена, но тому не удалось добраться до мяча.

15' Сантос от угла поля закрутил мяч во вратарскую, где Соболев здорово сыграл головой, разрядив обстановку у ворот красно-белых.

13' Чернов не дал пройти забросу в штрафную «Спартака», здорово сыграв по позиции и выбив мяч за боковую.

11' Мостовой завершил атаку с ходу несильным ударом от края штрафной — Максименко контролировал ближний угол ворот.

9' Судья остановил игру, заметив лежащего в центре поля Зобнина. Барриос неумышленно заехал по лицу сопернику.

8' Гости провели атаку правым краем, но Караваев исполнил неудачный прострел — мяч покинул пределы поля.

7' Теперь питерцы стараются больше контролировать мяч, но преимущественно на своей половине.

5' Малком в следующей атаке «Зенита» нанёс мощный удар из-за штрафной — над перекладиной!

5' Максименко грубо ошибся, подарив мяч Мостовому, но тот затянул с ударом, угодив в итоге в защитника!

4' На первых минутах «Спартак» больше владеет мячом. «Зенит» пока осваивается на поле соперника.

2' Первый спартаковский подход! Игнатов вместо удара головой сделал скидку во вратарскую, где мяч достался Кержакову.

1' Дан свисток к началу главного матча тура! «Зенит» разыграл мяч с центра поля.