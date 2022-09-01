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Спартак - Зенит 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
04 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Спартак М
Окончен
1 : 2
Зенит

  • 21'
    1:0
    Александр Соболев
  • 42'
    Квинси Промес
  • 89'
    Мацей Рыбус
0'
45'
90'
  • 42'
    Вендел
  • 48'
    1:1
    Деян Ловрен
  • 60'
    1:2
    Андрей Мостовой
  • 62'
    Родригао
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
98 Россия вр Александр Максименко
23 Россия зщ Никита Чернов
14 Россия зщ Георгий Джикия
97 Россия пз Даниил Денисов
63'
82 Россия пз Даниил Хлусевич
35 Люксембург пз Кристофер Мартинс Перейра
64'
68 Россия пз Руслан Литвинов
52'
47 Россия пз Роман Зобнин
22 Россия пз Михаил Игнатов
53'
7 Россия нп Александр Соболев
71'
10 Нидерланды нп Квинси Промес
18 Россия пз Наиль Умяров
52'
9 Сенегал нп Бальде Кейта
53'
13 Польша пз Мацей Рыбус
63'
25 Россия пз Данил Пруцев
64'
11 Ямайка нп Шамар Николсон
71'
41 Россия вр Михаил Кержаков
15 Россия зщ Вячеслав Караваев
6 Хорватия зщ Деян Ловрен
55 Бразилия зщ Родригао
3 Бразилия зщ Дуглас дос Сантос
14 Россия пз Далер Кузяев
5 Колумбия пз Вильмар Барриос
8 Бразилия пз Вендел
90'
17 Россия пз Андрей Мостовой
66'
10 Бразилия нп Малком
80'
30 Колумбия нп Матео Кассьерра
66'
11 Бразилия пз Клаудиньо
66'
33 Россия нп Иван Сергеев
66'
7 Россия пз Зелимхан Бакаев
80'
28 Казахстан зщ Нуралы Алип
90'
Запасные
57 Россия вр Александр Селихов
95 Россия вр Михаил Волков
5 Россия зщ Леон Классен
39 Россия зщ Павел Маслов
92 Россия зщ Николай Рассказов
87 пз Daniil Zorin
76 Россия пз Виталий Шитов
71 Россия вр Даниил Одоевский
1 Бразилия вр Иван
23 Россия зщ Арсен Адамов
2 Россия зщ Дмитрий Чистяков
4 Россия зщ Данил Круговой
21 Россия пз Александр Ерохин
19 Россия пз Алексей Сутормин
31 Бразилия пз Густаво Мантуан
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
09.07.2022 Суперкубок России Финал Зенит4 : 0Спартак М
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М1 : 1Зенит
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит7 : 1Спартак М
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М1 : 1Зенит
25.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 2 Зенит0 : 3Спартак М
Текстовая трансляция
90+7'
Всё, прозвучал финальный свисток! В центральном матче восьмого тура «Зенит» одерживает волевую победу над «Спартаком» — 2:1! В первом тайме гости не реализовали серию моментов, а хозяева открыли счёт своим первым же ударом в створ — Александр Соболев отличился. Но уже после перерыва питерцы своё игровое преимущество воплотили в голы — Деян Ловрен и Андрей Мостовой отметились прицельными ударами. Команда Сергея Семака набирает три очка и занимает чистое первое место в таблице РПЛ! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе! Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион90+6'Сергеев перебросил Максименко — но из положения «вне игры»!
90+5'
 
Нуралы Алип
Алип заменил Вендела.
90+4'
Был шанс у «Спартака»! Николсон грудью сделал скидку в центр штрафной, откуда Промес пробил с полулёта — Кержаков отразил летящий под перекладину мяч!
90+3'
Никак «Спартак» не может затеять финальный штурм. «Зенит» грамотно действует в последние минуты встречи.
90+1'
Шесть минут Павел Кукуян добавил ко времени второго тайма!
90'
 
Мацей Рыбус
Рыбус за фол против Бакаева удостоился жёлтой карточки.
88'
«Зенит» не прижимается к своим воротам. Вендела заблокировали при попытке удара от угла штрафной.
86'
Бакаев пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но исполнение подвело.
84'
1:6 — статистика по ударам в створ. Наглядное отражение происходящего на поле.
82'
Сергеев просил передачу, но Клаудиньо выбрал удар из-за штрафной — большой промах.
81'
 
Зелимхан Бакаев
Бакаев заменил Малкома.
80'
Клаудиньо выполнил сильный пас на ход Малкому, который не смог протолкнуть мимо вышедшего из ворот Максименко!
79'
Клаудиньо в контратаке «Зенита» проскочил в штрафную и исполнил обводящий удар — Рыбус заблокировал попытку!
78'
Промес от угла поля совершил подачу в штрафную, но борьба в воздухе осталась за гостями.
76'
Ещё одна атака «Спартака» прошла вхолостую. Бальде вновь залез в очевидный офсайд.
74'
Малком оттеснил защитника и пробил низом с острого угла — Максименко не пустил мяч под ногой!
73'
На правый край ушла атака «Спартака», где Бальде забрался в положение «вне игры».
71'
 
Шамар Николсон
Николсон вместо Соболева — замена «Спартака» по позиции.
70'
«Зенит» отдал мяч сопернику. Даже Сергеев вынужден участвовать в обороне.
68'
Промес от угла штрафной закрутил мяч во вратарскую, но там Кержаков в прыжке здорово сыграл кулаком.
66'
 
Клаудиньо
И Кладудиньо появился на поле в составе «Зенита». Кассьерра заменён.
66'
 
Иван Сергеев
Сергеев вышел на поле, заменив Мостового.
64'
 
Данил Пруцев
Пруцев вместо Мартинса — ещё одна вынужденная замена «Спартака».
63'
 
Мацей Рыбус
Рыбус в паузе заменил Денисова.
63'
Мартинс, получив повреждение, не может подняться с газона. Врачи приглашены на поле.
62'
 
Родригао
Родригао завалил Мартинса у угла штрафной «Зенита» — фол на жёлтую карточку!
60'
1:2
Андрей Мостовой
ГОЛ! Мостовой получил мяч у линии штрафной, легко ушёл от Денисова и пробил точно в дальний нижний угол ворот! Максименко даже не дёрнулся, проводив мяч взглядом!
59'
Промес разогнал контратаку хозяев, но не сумел уйти от роскошного подката Караваева.
58'
Чернов пришёл в штрафную «Зенита» на розыгрыш штрафного, выиграл верх и пробил головой — над перекладиной!
56'
Сантос слева вырезал кросс во вратарскую, Максименко сделал пару шагов вперёд и кулаками отправил мяч за пределы штрафной.
54'
«Зенит» комбинирует на чужой половине, но пока без подходов к воротам Максименко.
52'
 
Бальде Кейта
Бальде вместо Игнатова — ещё одна замена «Спартака».
52'
 
Наиль Умяров
Умяров заменил получившего травму Литвинова.
50'
А у нас тут неприятная ситуация! Литвинов получил серьёзное повреждение, подвернув голеностоп.
48'
1:1
Деян Ловрен
ГОЛ! Сантос от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, борьба в воздухе обошлась без удара головой, но Ловрен подкараулил отскок, с полулёта пробив и направив мяч между ног Максименко!
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм!
45+4'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» создал несколько опаснейших моментов, откровенно простив соперника в двух ситуациях, но все эти загубленные шансы уже случились после гола «Спартака» — Соболев отличился с передачи Мартинса, но тут необходимо отметить и предголевой пас Игнатова, 1:0. Эмоций также хватало — в одной потасовке едва не случилась массовая драка, но судья сумел погасить конфликт, предъявив всего две жёлтые карточки. С нетерпением ждём начало второй половины матча!45+3'Промес заработал для «Спартака» первый угловой в матче. Квинси сам и взялся за подачу от флажка, но получилось на голову Ловрена.
45+2'
Промес готов был рвануть в штрафную «Зенита», но увидел поднятый флажок лайнсмена — положение «вне игры» зафиксировано.
45'
Три минуты Павел Кукуян добавил ко времени первого тайма!
43'
А вот Ловрен избежал карточки, хотя очень напрашивался. Возобновилась встреча!
42'
 
Квинси Промес
Промес, как участник этого конфликта, также нарвался на предупреждение.
42'
 
Вендел
Павел Кукуян наказал Вендела жёлтой карточкой за излишнюю эмоциональность.
41'
А у нас тут разборки на поле! Даже запасные выбежали на поле! Вот это эмоции! Ситуация казалось разрешилась, но прибежал Ловрен и добавил огня.40'«Зенит» за счёт диагоналей пытался расшатать оборону соперника, но одна из них получилась за боковую.
38'
Сантос разнообразил свои действия в атаке, попробовав нанести удар, но на пути оказался Чернов.
36'
Максименко! Мостовой подобрал мяч в штрафной и пробил низом — голкипер «Спартака» ногой отразил мяч!
35'
И ещё один удар от Кассьерры, но на этот раз головой и не так опасно — в сторону от ворот.
33'
А теперь Кассьерра прощает «Спартак»! Сантос вновь слева прострелил к воротам, Кассьерра позволил себе мяч принять и пробить низом — рядом с ближней штангой!
32'
Возможно, промах дня! Или ещё рано об этом говорить? Сантос легко ушёл от Денисова и прострелил к линии вратарской, Малком оторвался от защитника и казалось пробивал наверняка — выше ворот!
31'
Барриос пострадал в единоборстве с Зобниным, наткнувшись на руку соперника и приукрасив своё падение.
29'
Соболев пытался разогнать контратаку, но в центре поля упёрся в Родригао. На падение Александра судья не обратил внимание.
27'
Барриос довёл атаку «Зенита» до удара в касание от радиуса штрафной — прямо по центру ворот, где и располагался Максименко.
26'
«Зенит» взялся за владение мячом на чужой половине. «Спартак» вынужден низко сесть в оборону.
24'
Кузяев нарушил правила в борьбе с Промесом, но избежал предупреждения.
21'
1:0
Александр Соболев
ГОЛ! Игнатов длинной передачей начал атаку «Спартака», Соболев зацепился за мяч и сделал пас на край штрафной на ход Мартинсу, тот ушёл в лицевую и вернул мяч Александру на линию вратарской — и семёрка красно-белых всё шикарно исполнила, развернувшись к воротам и пробив мимо вратаря!
19'
И вновь Мостовой оказался на острие атаки «Зенита»! Левым краем Андрей ворвался в штрафную и пробил с ходу — вдоль ворот пролетел мяч!
17'
Караваев справа прострелил вдоль штрафной «Спартака», Мостовой принял мяч, подготовил и исполнил удар — в метре от дальней штанги!
16'
И ещё один питерский корнер с подачей Сантоса в направлении Ловрена, но тому не удалось добраться до мяча.
15'
Сантос от угла поля закрутил мяч во вратарскую, где Соболев здорово сыграл головой, разрядив обстановку у ворот красно-белых.
13'
Чернов не дал пройти забросу в штрафную «Спартака», здорово сыграв по позиции и выбив мяч за боковую.
11'
Мостовой завершил атаку с ходу несильным ударом от края штрафной — Максименко контролировал ближний угол ворот.
9'
Судья остановил игру, заметив лежащего в центре поля Зобнина. Барриос неумышленно заехал по лицу сопернику.
8'
Гости провели атаку правым краем, но Караваев исполнил неудачный прострел — мяч покинул пределы поля.
7'
Теперь питерцы стараются больше контролировать мяч, но преимущественно на своей половине.
5'
Малком в следующей атаке «Зенита» нанёс мощный удар из-за штрафной — над перекладиной!
5'
Максименко грубо ошибся, подарив мяч Мостовому, но тот затянул с ударом, угодив в итоге в защитника!
4'
На первых минутах «Спартак» больше владеет мячом. «Зенит» пока осваивается на поле соперника.
2'
Первый спартаковский подход! Игнатов вместо удара головой сделал скидку во вратарскую, где мяч достался Кержакову.
1'
Дан свисток к началу главного матча тура! «Зенит» разыграл мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Зенит862019-32083,3
2 ЦСКА852117-71770,8
3 Краснодар852117-91770,8
4 Динамо М844015-71666,7
5 Спартак М851219-71666,7
6 Сочи841314-141354,2
7 Ростов734012-91361,9
8 Ахмат832312-121145,8
9 Локомотив М823313-15937,5
10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
11 Крылья Советов82339-12937,5
12 Оренбург830512-18937,5
13 Химки821510-16729,2
14 Факел804410-19416,7
15
Зона вылета
Торпедо М70164-1814,8
16
Зона вылета
Урал80172-1714,2

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