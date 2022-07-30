Локомотив - Ахмат 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
04 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Йозеф Циннбауэр
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 3
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|10.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|81,0
|2
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|70,8
|3
|Динамо М
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|66,7
|4
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|5
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|66,7
|6
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|54,2
|7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|61,9
|8
|Локомотив М
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|42,9
|9
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|37,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|12
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|29,2
|14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|4,8
| 16
Зона вылета
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|4,2