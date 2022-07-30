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Локомотив - Ахмат 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
04 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Локомотив МАхмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      19.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Локомотив М
      20.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Локомотив М1 : 2Ахмат
      28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат0 : 0Локомотив М
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М2 : 3Ахмат
      08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Локомотив М1 : 0Ахмат
      18.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат0 : 2Локомотив М
      13.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ахмат1 : 3Локомотив М
      29.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Локомотив М2 : 0Ахмат
      18.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М0 : 0Ахмат
      10.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат1 : 1Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Краснодар852117-91770,8
      3 Динамо М844015-71666,7
      4 Спартак М751118-51676,2
      5 ЦСКА742116-71466,7
      6 Сочи841314-141354,2
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Локомотив М723212-13942,9
      9 Оренбург830512-18937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов72329-11942,9
      12 Ахмат722310-11838,1
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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