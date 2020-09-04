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Брайтон - Лестер 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      АнглияГрэм Поттер
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      23.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лестер Сити1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити2 : 2 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      19.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Лестер Сити
      06.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Лестер Сити
      10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
      26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Лестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити642020-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур642012-51477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Челси63128-91055,6
      6 Ливерпуль623115-6950,0
      7 Брентфорд623115-9950,0
      8 Манчестер Юнайтед53025-7960,0
      9 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      10 Фулхэм62229-9844,4
      11 Ньюкасл Юнайтед61417-6738,9
      12 Саутгемптон62137-10738,9
      13 Борнмут62135-18738,9
      14 Вулверхэмптон61323-4633,3
      15 Кристал Пэлас61327-9633,3
      16 Эвертон60424-6422,2
      17 Астон Вилла61145-10422,2
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед61143-8422,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест61144-14422,2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити50146-1116,7

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