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Осасуна - Райо Вальекано 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
Осасуна
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      ИспанияАндони Ираола
      История личных встреч
      12.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Райо Вальекано0 : 3Осасуна
      02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 0Райо Вальекано
      02.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Осасуна1 : 1Райо Вальекано
      10.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Райо Вальекано0 : 3Осасуна
      26.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано1 : 0Осасуна
      31.10.2013 Испания - Примера Тур 11 Осасуна3 : 1Райо Вальекано
      26.04.2013 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 2Осасуна
      01.12.2012 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 0Райо Вальекано
      07.04.2012 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано6 : 0Осасуна
      20.11.2011 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 0Райо Вальекано
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад42114-5758,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М42115-3758,3
      7 Атлетик Б32105-0777,8
      8 Сельта42117-6758,3
      9 Осасуна32014-2666,7
      10 Мальорка41214-3541,7
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Жирона41124-4433,3
      13 Райо Вальекано31112-2444,4
      14 Валенсия31021-2333,3
      15 Севилья40133-818,3
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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