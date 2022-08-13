Осасуна - Райо Вальекано 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Андони Ираола
История личных встреч
|12.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 3
|02.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|02.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|1 : 1
|10.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|0 : 3
|26.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|31.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|26.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|01.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|07.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 32
|6 : 0
|20.11.2011
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|58,3
|7
|Атлетик Б
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
|8
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|58,3
|9
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|10
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|41,7
|11
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|12
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|33,3
|13
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|14
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|33,3
|15
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|8,3
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|0,0