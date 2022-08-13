Валенсия - Хетафе 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
04 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|12.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 3
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|29.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
|22.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Валенсия» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|58,3
|7
|Атлетик Б
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
|8
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|58,3
|9
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|10
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|41,7
|11
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|12
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|33,3
|13
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|14
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|33,3
|15
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|8,3
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|0,0