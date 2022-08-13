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Валенсия - Хетафе 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
04 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Валенсия
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валенсия
      Валенсия
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      ИталияДженнаро Гаттузо
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      12.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Хетафе0 : 0Валенсия
      13.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 0Хетафе
      27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Хетафе3 : 0Валенсия
      01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 2Хетафе
      08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 0Валенсия
      25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Валенсия3 : 3Хетафе
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Валенсия0 : 0Хетафе
      29.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия3 : 1Хетафе
      22.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Хетафе1 : 0Валенсия
      10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Хетафе0 : 1Валенсия
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Валенсия» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад42114-5758,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М42115-3758,3
      7 Атлетик Б32105-0777,8
      8 Сельта42117-6758,3
      9 Осасуна32014-2666,7
      10 Мальорка41214-3541,7
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Жирона41124-4433,3
      13 Райо Вальекано31112-2444,4
      14 Валенсия31021-2333,3
      15 Севилья40133-818,3
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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