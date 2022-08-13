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Атлетик - Эспаньол 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
04 Сентября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Атлетик Б
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      07.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Атлетик Б2 : 1Эспаньол
      26.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б3 : 0Эспаньол
      08.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Атлетик Б1 : 1Эспаньол
      05.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 0Атлетик Б
      20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
      14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б2 : 0Эспаньол
      06.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол0 : 0Атлетик Б
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад42114-5758,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М42115-3758,3
      7 Атлетик Б32105-0777,8
      8 Сельта42117-6758,3
      9 Осасуна32014-2666,7
      10 Мальорка41214-3541,7
      11 Альмерия31114-4444,4
      12 Жирона41124-4433,3
      13 Райо Вальекано31112-2444,4
      14 Валенсия31021-2333,3
      15 Севилья40133-818,3
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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