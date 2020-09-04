Монпелье - Лилль 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
04 Сентября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лилль, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|16.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|88,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|86,7
| 4
Лига Европы
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|86,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|60,0
|6
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|46,7
|7
|Лорьян
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|58,3
|8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|46,7
|9
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|10
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|11
|Труа
|5
|2
|0
|3
|10-13
|6
|40,0
|12
|Клермон
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|40,0
|13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|33,3
|14
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|33,3
|15
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|33,3
|16
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|33,3
| 17
Зона вылета
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|20,0
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
|6,7