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Ницца - Монако 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
04 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Ницца
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монако, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ницца
      Ницца
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Монако1 : 0Ницца
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 2Монако
      08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
      03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Ницца
      08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Монако
      07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Монако
      24.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако3 : 1Ницца
      24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ницца2 : 0Монако
      16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако1 : 1Ницца
      16.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако2 : 2Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион541014-41386,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс541014-61386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер62137-11738,9
      10 Нант61326-8633,3
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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