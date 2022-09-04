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Реймс - Ланс 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Реймс
Ланс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ланс, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реймс
      Реймс
      Ланс
      Ланс
      Главные тренеры
      ИспанияОскар Гарсия
      ФранцияФранк Эз
      История личных встреч
      08.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 Реймс1 : 2Ланс
      01.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Ланс2 : 0Реймс
      13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 1Ланс
      08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс4 : 4Реймс
      06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
      17.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 30 Реймс3 : 1Ланс
      03.12.2017 Кубок Франции 8-й раунд Ланс3 : 2 ДВРеймс
      21.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 12 Ланс0 : 1Реймс
      18.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 30 Реймс0 : 2Ланс
      22.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 12 Ланс1 : 1Реймс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион541014-41386,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс541014-61386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер62137-11738,9
      10 Нант61326-8633,3
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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