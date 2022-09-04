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Труа - Ренн 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
04 Сентября 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция)
Труа
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ренн, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      ФранцияБрюно Ирл
      ФранцияБруно Женезио
      История личных встреч
      20.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн4 : 1Труа
      31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа2 : 2Ренн
      24.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн2 : 0Труа
      05.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Труа1 : 1Ренн
      16.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа2 : 4Ренн
      26.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 8 Ренн1 : 1Труа
      24.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн1 : 2Труа
      02.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 15 Труа2 : 3Ренн
      29.11.2012 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ренн2 : 1Труа
      09.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 36 Труа2 : 2Ренн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион541014-41386,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс541014-61386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер62137-11738,9
      10 Нант61326-8633,3
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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