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Брест - Страсбург 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Брест
Страсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Страсбург, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брест
      Брест
      Страсбург
      Страсбург
      Главные тренеры
      АрменияМишель Дер Закарян
      ФранцияЖюльен Стефан
      История личных встреч
      07.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 Брест0 : 1Страсбург
      29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург3 : 1Брест
      03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Страсбург2 : 2Брест
      25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Брест0 : 3Страсбург
      03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест5 : 0Страсбург
      11.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 29 Страсбург4 : 1Брест
      15.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 11 Брест2 : 1Страсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион541014-41386,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс541014-61386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер62137-11738,9
      10 Нант61326-8633,3
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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