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Аяччо - Лорьян 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Аяччо
Лорьян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Лорьян, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аяччо
      Аяччо
      Лорьян
      Лорьян
      Главные тренеры
      ФранцияОливье Панталони
      ФранцияРежис Ле Брис
      История личных встреч
      07.03.2020 Франция - Лига 2 Тур 28 Аяччо1 : 0Лорьян
      04.10.2019 Франция - Лига 2 Тур 10 Лорьян0 : 0Аяччо
      01.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 23 Лорьян1 : 0Аяччо
      28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Аяччо0 : 1Лорьян
      24.08.2018 Франция - Лига 2 Тур 5 Аяччо0 : 0Лорьян
      09.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 25 Аяччо3 : 2Лорьян
      15.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 7 Лорьян2 : 0Аяччо
      04.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян1 : 0Аяччо
      14.12.2013 Франция - Лига 1 Тур 18 Аяччо1 : 2Лорьян
      09.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 28 Аяччо1 : 0Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион541014-41386,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс541014-61386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье530215-9960,0
      6 Ренн52127-6746,7
      7 Лорьян42117-8758,3
      8 Лилль521210-12746,7
      9 Осер62137-11738,9
      10 Нант61326-8633,3
      11 Труа520310-13640,0
      12 Клермон52036-10640,0
      13 Тулуза51227-9533,3
      14 Реймс51229-12533,3
      15 Ницца51224-7533,3
      16 Монако51227-11533,3
      17
      Зона вылета
      		Брест51137-15426,7
      18
      Зона вылета
      		Страсбург50324-6320,0
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо50143-916,7

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