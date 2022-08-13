01:42 ()
Свернуть список

Кремонезе - Сассуоло 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
04 Сентября 2022 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Кремонезе
Сассуоло

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Сассуоло, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кремонезе
      Кремона
      Сассуоло
      Сассуоло
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Альвини
      ИталияАлессио Дионизи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи532012-41173,3
      2
      Лига чемпионов
      		Милан532010-51173,3
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      5
      Лига Европы
      		Ювентус52307-2960,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М530211-8960,0
      7 Лацио52217-5853,3
      8 Торино42115-5758,3
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Фиорентина51314-4640,0
      11 Салернитана41215-2541,7
      12 Сассуоло41213-5541,7
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Болонья40223-6216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория40221-7216,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close