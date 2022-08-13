Верона - Сампдория 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Сампдория, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 1
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|05.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 3
|25.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|60,0
|7
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|8
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|10
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|11
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|41,7
|12
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|33,3
|14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|25,0
|15
|Болонья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|16,7
|16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|0,0