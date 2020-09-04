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Специя - Болонья 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
Специя
Болонья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Болонья, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Специя
      Специя
      Болонья
      Болонья
      Главные тренеры
      ИталияЛука Готти
      СербияСиниша Михайлович
      История личных встреч
      21.02.2022 Италия - Серия А Тур 26 Болонья2 : 1Специя
      28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Специя0 : 1Болонья
      18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Болонья4 : 1Специя
      16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Специя2 : 2Болонья
      25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Болонья2 : 4 ДВСпеция
      18.04.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Болонья0 : 0Специя
      22.11.2014 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Специя1 : 1Болонья
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи532012-41173,3
      2
      Лига чемпионов
      		Милан532010-51173,3
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      5
      Лига Европы
      		Ювентус52307-2960,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М530211-8960,0
      7 Лацио52217-5853,3
      8 Торино42115-5758,3
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Фиорентина51314-4640,0
      11 Салернитана41215-2541,7
      12 Сассуоло41213-5541,7
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Болонья40223-6216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория40221-7216,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

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