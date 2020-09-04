Специя - Болонья 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Болонья, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Лука Готти
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|21.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 4 ДВ
|18.04.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|0 : 0
|22.11.2014
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|60,0
|7
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|8
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|10
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|11
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|41,7
|12
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|33,3
|14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|25,0
|15
|Болонья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|16,7
|16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|0,0