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Аугсбург - Герта 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Аугсбург
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Герта, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аугсбург
      Аугсбург
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияЭнрико Масен
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      16.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург0 : 1Герта
      27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Герта1 : 1Аугсбург
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Аугсбург
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург0 : 3Герта
      30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Герта2 : 0Аугсбург
      24.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург4 : 0Герта
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург3 : 4Герта
      18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Герта2 : 2Аугсбург
      28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта2 : 2Аугсбург
      10.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 1Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Кёльн523010-6960,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм53028-6960,0
      7 Боруссия М42207-4866,7
      8 Вердер522112-10853,3
      9 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      10 Майнц42114-5758,3
      11 РБ Лейпциг51226-9533,3
      12 Штутгарт50414-5426,7
      13 Байер51046-9320,0
      14 Аугсбург41033-8325,0
      15 Шальке-0450325-12320,0
      16 Вольфсбург50234-10213,3
      17
      Зона вылета
      		Герта40132-618,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

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