Аугсбург - Герта 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Герта, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Сандро Шварц
История личных встреч
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 1
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 0
|24.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 4
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 2
|10.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|60,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|60,0
|7
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|66,7
|8
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|53,3
|9
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|53,3
|10
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|12
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|13
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|20,0
|14
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|25,0
|15
|Шальке-04
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|20,0
|16
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|13,3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|8,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|0,0