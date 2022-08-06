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Боруссия М - Майнц 04 Сентября прямая трансляция

04 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Боруссия М
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Майнц
      Майнц
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Фарке
      ДанияБо Свенссон
      История личных встреч
      03.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М1 : 1Майнц
      05.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц1 : 1Боруссия М
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия М1 : 2Майнц
      24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Боруссия М
      25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 1Майнц
      24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 3Боруссия М
      09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Боруссия М
      21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М4 : 0Майнц
      01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц0 : 0Боруссия М
      04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Майнц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Кёльн523010-6960,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм53028-6960,0
      7 Боруссия М42207-4866,7
      8 Вердер522112-10853,3
      9 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      10 Майнц42114-5758,3
      11 РБ Лейпциг51226-9533,3
      12 Штутгарт50414-5426,7
      13 Байер51046-9320,0
      14 Аугсбург41033-8325,0
      15 Шальке-0450325-12320,0
      16 Вольфсбург50234-10213,3
      17
      Зона вылета
      		Герта40132-618,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

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