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Черноморец - Ингулец 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
04 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур
Черноморец
Ингулец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ингулец, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Черноморец
      Одесса
      Ингулец
      Петрово
      Главные тренеры
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      История личных встреч
      27.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Черноморец1 : 1Ингулец
      23.07.2020 Украина - Первая лига Тур 26 Ингулец0 : 0Черноморец
      29.09.2019 Украина - Первая лига Тур 11 Черноморец0 : 3Ингулец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л33009-59100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д32102-0777,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-122005-06100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос22003-06100,0
      5 Александрия22004-26100,0
      6 Верес32013-3666,7
      7 Металлист 192531203-2555,6
      8 Металлист21103-2466,7
      9 Ингулец20112-3116,7
      10 Черноморец20110-1116,7
      11 Львов10012-300,0
      12 Минай10011-200,0
      13 Кривбасс20020-200,0
      14 Ворскла30034-800,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо К20022-600,0
      16
      Зона вылета
      		Рух В30031-500,0

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