Шахтёр С - Неман 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
04 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Неман
Гродно
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|1 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 2
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 1
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 0
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 0
|12.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|6 : 0
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 3
|20.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|17
|11
|3
|3
|28-9
|36
|70,6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|19
|10
|6
|3
|35-15
|36
|63,2
|4
|Динамо Мн
|17
|9
|6
|2
|24-14
|33
|64,7
|5
|Минск
|20
|10
|3
|7
|33-29
|33
|55,0
|6
|Гомель
|19
|9
|4
|6
|27-21
|31
|54,4
|7
|Ислочь
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|51,7
|8
|Торпедо-БелАЗ
|20
|8
|5
|7
|25-22
|29
|48,3
|9
|Неман
|18
|6
|9
|3
|23-21
|27
|50,0
|10
|Славия-Мозырь
|19
|7
|4
|8
|26-29
|25
|43,9
|11
|Белшина
|20
|5
|8
|7
|28-30
|23
|38,3
|12
|Слуцк
|20
|5
|6
|9
|21-31
|21
|35,0
|13
|Витебск
|20
|4
|6
|10
|20-30
|18
|30,0
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|19
|3
|6
|10
|14-27
|15
|26,3
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|20
|3
|4
|13
|13-31
|13
|21,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|19
|2
|3
|14
|18-48
|9
|15,8