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Шахтёр С - Неман 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
04 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Шахтёр С
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      22.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Неман1 : 1Шахтёр С
      26.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Шахтёр С1 : 0Неман
      15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Неман1 : 2Шахтёр С
      07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман2 : 1Шахтёр С
      07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С3 : 0Неман
      19.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Неман0 : 0Шахтёр С
      04.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С0 : 0Неман
      12.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С6 : 0Неман
      06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Неман0 : 3Шахтёр С
      20.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Шахтёр С1 : 0Неман
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ19115334-173866,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С17113328-93670,6
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ19106335-153663,2
      4 Динамо Мн1796224-143364,7
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Гомель1994627-213154,4
      7 Ислочь2094730-253151,7
      8 Торпедо-БелАЗ2085725-222948,3
      9 Неман1869323-212750,0
      10 Славия-Мозырь1974826-292543,9
      11 Белшина2058728-302338,3
      12 Слуцк2056921-312135,0
      13 Витебск20461020-301830,0
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест19361014-271526,3
      15
      Зона вылета
      		Арсенал20341313-311321,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М19231418-48915,8

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