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Гран-при Нидерландов прямая трансляция 04 сентября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)
Этап 15, Зандворт, Нидерланды. Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
04 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Нидерландов - Гонка, которое состоится 04 сентября 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 15, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
3ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
4ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
5МексикаСерхио ПересRed Bull
6ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
7ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
8ГерманияМик ШумахерHaas
9ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
10КанадаЛэнс СтроллAston Martin
11ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
12ФранцияЭстебан ОконAlpine
13ИспанияФернандо АлонсоAlpine
14КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
15ТаиландАлександер АлбонWilliams
16ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
17АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
18ДанияКевин МагнуссенHaas
19ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
20КанадаНиколас ЛатифиWilliams

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