Ришар Гаске - Рафаэль Надаль 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
04 Сентября 2022 года в 02:00 (+03:00). US Open (м), 3-й круг
Покрытие: Хард
Ришар Гаске
|1
|2
|3
|4
|5
Рафаэль Надаль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ришар Гаске - Рафаэль Надаль, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 3-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Ришар Гаске
Франция
Рафаэль Надаль
Испания