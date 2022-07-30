01:24 ()
Свернуть список

Торпедо М - Ростов 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
05 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо МРостов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Ростов, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      27.10.2021 Кубок России Группа 5 Торпедо М2 : 0Ростов
      20.04.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов1 : 0Торпедо М
      22.11.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Торпедо М2 : 1Ростов
      26.08.2008 Россия - Первый дивизион Тур 29 Ростов1 : 0Торпедо М
      05.05.2008 Россия - Первый дивизион Тур 9 Торпедо М0 : 2Ростов
      16.09.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Торпедо М0 : 2Ростов
      08.04.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ростов1 : 1Торпедо М
      17.07.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов1 : 1Торпедо М
      13.03.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Торпедо М3 : 1Ростов
      12.11.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Торпедо М4 : 1Ростов
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Торпедо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА852117-71770,8
      3 Краснодар852117-91770,8
      4 Динамо М844015-71666,7
      5 Спартак М851219-71666,7
      6 Сочи841314-141354,2
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Ахмат832312-121145,8
      9 Локомотив М823313-15937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов82339-12937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close