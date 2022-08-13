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Вальядолид - Альмерия 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
05 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Вальядолид
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Альмерия, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      16.04.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 36 Вальядолид2 : 2Альмерия
      20.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Альмерия3 : 1Вальядолид
      18.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 31 Вальядолид2 : 1Альмерия
      15.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Альмерия1 : 1Вальядолид
      07.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Альмерия0 : 3Вальядолид
      26.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Вальядолид0 : 0Альмерия
      03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Вальядолид1 : 1Альмерия
      01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Альмерия1 : 1Вальядолид
      30.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид1 : 0Альмерия
      02.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Альмерия1 : 0Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      5
      Лига Европы
      		Осасуна43016-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М42115-3758,3
      7 Реал Сосьедад42114-5758,3
      8 Атлетик Б42115-1758,3
      9 Сельта42117-6758,3
      10 Валенсия42026-3650,0
      11 Мальорка41214-3541,7
      12 Райо Вальекано41123-4433,3
      13 Альмерия31114-4444,4
      14 Жирона41124-4433,3
      15 Эспаньол41124-7433,3
      16 Севилья40133-818,3
      17 Вальядолид30121-8111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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