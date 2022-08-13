Вальядолид - Альмерия 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
05 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Альмерия, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Хоан Руби
История личных встреч
|16.04.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|2 : 2
|20.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|3 : 1
|18.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|2 : 1
|15.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|1 : 1
|07.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|0 : 3
|26.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|0 : 0
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|1 : 1
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|1 : 1
|30.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|02.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|58,3
|7
|Реал Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|8
|Атлетик Б
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|58,3
|9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|58,3
|10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|50,0
|11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|41,7
|12
|Райо Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|33,3
|13
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|33,3
|15
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|33,3
|16
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|8,3
|17
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|8,3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|8,3
| 20
Зона вылета
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|0,0