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Салернитана - Эмполи 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
05 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Салернитана
Эмполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Эмполи, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Эмполи
      Эмполи
      Главные тренеры
      ИталияДавиде Никола
      ИталияПаоло Дзанетти
      История личных встреч
      14.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи1 : 1Салернитана
      23.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Салернитана2 : 4Эмполи
      07.05.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 37 Салернитана2 : 0Эмполи
      17.01.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 18 Эмполи5 : 0Салернитана
      24.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Салернитана2 : 4Эмполи
      21.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 17 Эмполи1 : 1Салернитана
      29.03.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 33 Эмполи2 : 0Салернитана
      28.10.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана2 : 1Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи532012-41173,3
      2
      Лига чемпионов
      		Милан532010-51173,3
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе53119-51066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      5
      Лига Европы
      		Рома53116-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Ювентус52307-2960,0
      7 Интер М530211-8960,0
      8 Лацио52217-5853,3
      9 Торино42115-5758,3
      10 Фиорентина51314-4640,0
      11 Сассуоло51313-5640,0
      12 Салернитана41215-2541,7
      13 Верона51226-9533,3
      14 Специя51225-9533,3
      15 Эмполи40312-3325,0
      16 Болонья50325-8320,0
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория50232-9213,3
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе50144-916,7
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

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