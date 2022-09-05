Торино - Лечче 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
05 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лечче, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Лечче
Лечче
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Марко Барони
История личных встреч
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1 ДВ
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|4 : 0
|16.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|25.01.2009
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|31.08.2008
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
|7
|Интер М
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|60,0
|8
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|9
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|10
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|11
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|40,0
|12
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|41,7
|13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|33,3
|15
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|25,0
|16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|20,0
|17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|13,3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|0,0