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Минай - Колос 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
05 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур
Минай
Колос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Колос, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минай
      Минай
      Колос
      Ковалёвка
      Главные тренеры
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      УкраинаЯрослав Вишняк
      История личных встреч
      12.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Колос2 : 1Минай
      24.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Минай1 : 1Колос
      04.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Минай0 : 0Колос
      25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Колос2 : 2Минай
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л33009-59100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д32102-0777,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-122005-06100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос22003-06100,0
      5 Александрия22004-26100,0
      6 Верес32013-3666,7
      7 Металлист 192531203-2555,6
      8 Металлист21103-2466,7
      9 Ингулец30213-4222,2
      10 Черноморец30211-2222,2
      11 Львов20112-3116,7
      12 Кривбасс30120-2111,1
      13 Минай10011-200,0
      14 Ворскла30034-800,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо К20022-600,0
      16
      Зона вылета
      		Рух В30031-500,0

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