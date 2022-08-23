Александрия - Металлист 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
05 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Металлист, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Металлист
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|3
|3
|0
|0
|9-5
|9
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|100,0
|5
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|100,0
|6
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|66,7
|7
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|8
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|10
|Черноморец
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|22,2
|11
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|12
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|11,1
|13
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Динамо К
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Рух В
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|0,0