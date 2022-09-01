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Мидлсбро - Сандерленд 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
05 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
Мидлсбро
Сандерленд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сандерленд, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидлсбро
      Мидлсбро
      Сандерленд
      Сандерленд
      Главные тренеры
      АнглияКрис Уилдер
      ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
      АнглияТони Моубрей
      История личных встреч
      24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Сандерленд3 : 3Мидлсбро
      06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро2 : 0Сандерленд
      05.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Мидлсбро1 : 0Сандерленд
      26.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Мидлсбро1 : 0Сандерленд
      21.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Сандерленд1 : 2Мидлсбро
      30.10.2012 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Сандерленд0 : 1Мидлсбро
      08.02.2012 Кубок Англии 1/16 финала Мидлсбро1 : 2 ДВСандерленд
      29.01.2012 Кубок Англии 1/16 финала Сандерленд1 : 1Мидлсбро
      10.01.2009 Англия - Премьер-лига Тур 21 Мидлсбро1 : 1Сандерленд
      20.09.2008 Англия - Премьер-лига Тур 5 Сандерленд2 : 0Мидлсбро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед8 17
      2
      Повышение
      		Норвич Сити8 16
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рединг8 15
      4
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити8 14
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли8 13
      6
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд8 13
      7 Блэкберн Роверс8 12
      8 Сандерленд7 11
      9 Куинз Парк Рейнджерс8 11
      10 Престон Норт Энд8 11
      11 Блэкпул8 11
      12 Халл Сити8 11
      13 Ротерхэм Юнайтед7 10
      14 Миллуолл8 10
      15 Уиган Атлетик7 10
      16 Вест Бромвич Альбион8 9
      17 Лутон Таун8 9
      18 Суонси Сити8 9
      19 Сток Сити8 8
      20 Бирмингем Сити8 8
      21 Кардифф Сити8 8
      22
      Зона вылета
      		Мидлсбро7 6
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун7 4
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити5 1

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