Мидлсбро - Сандерленд 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
05 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сандерленд, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Крис Уилдер
|Алекс Фрэнсис Нил
|Тони Моубрей
История личных встреч
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|3 : 3
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|26.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|21.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|30.10.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|08.02.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.01.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|10.01.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|20.09.2008
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|8
|17
| 2
Повышение
|Норвич Сити
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Рединг
|8
|15
| 4
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|8
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|8
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|8
|13
|7
|Блэкберн Роверс
|8
|12
|8
|Сандерленд
|7
|11
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|11
|10
|Престон Норт Энд
|8
|11
|11
|Блэкпул
|8
|11
|12
|Халл Сити
|8
|11
|13
|Ротерхэм Юнайтед
|7
|10
|14
|Миллуолл
|8
|10
|15
|Уиган Атлетик
|7
|10
|16
|Вест Бромвич Альбион
|8
|9
|17
|Лутон Таун
|8
|9
|18
|Суонси Сити
|8
|9
|19
|Сток Сити
|8
|8
|20
|Бирмингем Сити
|8
|8
|21
|Кардифф Сити
|8
|8
| 22
Зона вылета
|Мидлсбро
|7
|6
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|7
|4
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|1