Даниил Медведев - Ник Кирьос 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
05 Сентября 2022 года в 02:00 (+03:00). US Open (м), 4-й круг
Покрытие: Хард
Даниил Медведев
|1
|2
|3
|4
|5
Ник Кирьос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даниил Медведев - Ник Кирьос, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 4-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Даниил Медведев
Россия
Ник Кирьос
Австралия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
13:31
По личным встречам Кирьос ведёт со счётом 3-1. Он дважды обыграл Медведева в 2019 году, а в этом сезоне они обменялись победами. Даниил взял верх во втором круге Australian Open — 2022 (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2), а Ник победил на аналогичной стадии «Мастерса» в Монреале — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.
13:31
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча четвёртого круга US Open между Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом. Поединок поставлен третьим запуском на Стадионе Артура Эша после игры Кори Гауфф с Чжан Шуай и начнётся не раньше 2:00 по московскому времени (19:00 местного), в рамках вечерней сессии. Не пропустите!